Доставивший Винника в Москву самолет покинул аэропорт Внуково

Борт военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который доставил в РФ освобожденного в результате обмена со-основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, покинул столичный аэропорт Внуково.
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