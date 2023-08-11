Недалеко от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево произошел пожар

В четверг вечером служба спасения России сообщила о возгорании склада в Одинцово, небольшом городке к западу от Москвы, расположенном между официальной резиденцией президента Владимира Путина за пределами столицы и международным аэропортом Внуково.
В четверг вечером служба спасения России сообщила о возгорании склада в Одинцово, небольшом городке к западу от Москвы, расположенном между официальной резиденцией президента Владимира Путина за пределами столицы и международным аэропортом Внуково.
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