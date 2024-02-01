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Садальский ответил правнучке Чкалова, призвавшей к ядерным ударам по Москве

Садальский ответил правнучке Чкалова, призвавшей к ядерным ударам по Москве

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, прокомментировал слова правнучки Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарьи Богдановой.

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