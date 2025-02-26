Дружественный, нейтральный, мёртвый: простой выбор для стран, граничащих с Россией

Мурзик

Абсолютно согласен с автором, я чуть ли не слово в слово об этом говорил ещё за долго до новых событий, сам Русский проживая в одной из южных республик не раз слышал от местных,..Пусть Русские пашут а мы за их счёт поживём. Похоже власть и народ живут в разных мирах, не верю что они об этом не знают, но похоже в Руси без революций ни чего не решается.