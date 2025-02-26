Пот, кровь и слёзы Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что географическое положение той или иной страны во многом определяет её развитие и успех на мировой арене.
Дружественный, нейтральный, мёртвый: простой выбор для стран, граничащих с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
.... кликни на картинку и кликни... найти в Яндексе... .
Ответить
7 час.
ALEKSANDR LIS
слов много а суть в одном-Украина -искусственно выдуманная страна- пришло время все вернуть на прежний уровень- ввести губернии присоединяя ранее отданное к России!
Ответить
6 час.
Мурзик
Абсолютно согласен с автором, я чуть ли не слово в слово об этом говорил ещё за долго до новых событий, сам Русский проживая в одной из южных республик не раз слышал от местных,..Пусть Русские пашут а мы за их счёт поживём. Похоже власть и народ живут в разных мирах, не верю что они об этом не знают, но похоже в Руси без революций ни чего не решается.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии