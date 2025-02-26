Дружественный, нейтральный, мёртвый: простой выбор для стран, граничащих с Россией

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Комментарии
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Алексей Тан
.... кликни на картинку и кликни... найти в Яндексе... .
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7 час.
ALEKSANDR LIS
слов много а суть в одном-Украина -искусственно выдуманная страна- пришло время все вернуть на прежний уровень- ввести губернии присоединяя ранее отданное к России!
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6 час.
Мурзик
Абсолютно согласен с автором, я чуть ли не слово в слово об этом говорил ещё за долго до новых событий, сам Русский проживая в одной из южных республик не раз слышал от местных,..Пусть Русские пашут а мы за их счёт поживём. Похоже власть и народ живут в разных мирах, не верю что они об этом не знают, но похоже в Руси без революций ни чего не решается.
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4 час.
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