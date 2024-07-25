"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы

Yuryt

Эти вот все "братания" это такое ощущение англицизм американизм... Популяризированное и навязанное русифицированное "БРО" это все рэперы дегенераты привнесли в молодежную культуру хти все бро и айс и кул и чил и йо... и теперь все брат брат какой брат?... Черт и демон... Или товарищ... Такие вот ощущения( сажать этих всех моргеншпуков да гниллето... Этих риперов блоххеров пропагандирующих зло... Грязь... Аммораль и наркоту... Сажать... Пустьтзэки с них шестерки срезают по живому...