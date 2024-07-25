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"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы

"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы

 Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют. Чернобровый тиктокер под печальную этническую музыку выразил всю боль иноземцев в России.

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Комментарии
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Yuryt
Эти вот все &quot;братания&quot; это такое ощущение англицизм американизм... Популяризированное и навязанное русифицированное &quot;БРО&quot; это все рэперы дегенераты привнесли в молодежную культуру хти все бро и айс и кул и чил и йо... и теперь все брат брат какой брат?... Черт и демон... Или товарищ... Такие вот ощущения( сажать этих всех моргеншпуков да гниллето... Этих риперов блоххеров пропагандирующих зло... Грязь... Аммораль и наркоту... Сажать... Пустьтзэки с них шестерки срезают по живому...
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4 час.
Алекс Сэм
!
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3 час.
виктор климахин
Только   убивать   черножопых  мигрантов   чурок   басмачей   исламистов   муфтий   до  последнего   чуркистана   Как  бешенных  собак  шакалов   гиен   без  угрызения  совести
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1 час.

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