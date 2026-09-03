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Новости Липецка

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Для Ельца и четырех округов Липецкой области объявили красный уровень опасности

Для Ельца и четырех округов Липецкой области объявили красный уровень опасности

Угроза атаки беспилотников объявлена в пяти округах Липецкой области. Жителям рекомендуют следить за сообщениями экстренных служб и соблюдать меры предосторожности при сигнале тревоги.

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