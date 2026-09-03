Для Ельца и четырех округов Липецкой области объявили красный уровень опасности

Угроза атаки беспилотников объявлена в пяти округах Липецкой области. Жителям рекомендуют следить за сообщениями экстренных служб и соблюдать меры предосторожности при сигнале тревоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
- В РФ исследуют пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым