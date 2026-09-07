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Орловские новости

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Орел: волонтеры ищут сбежавших подростков из центра содержания

Орел: волонтеры ищут сбежавших подростков из центра содержания

Самовольно покинули центр временного содержания в Орле 13-летний Давид Навгаидзе и 12-летний Даниил Ермаков.

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