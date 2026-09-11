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ИА Регнум

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ВС России ударили пятью авиабомбами по пунктам управления БПЛА под Сумами

ВС России ударили пятью авиабомбами по пунктам управления БПЛА под Сумами

Российские военные пятью авиационными бомбами нанесли удары по пунктам управления беспилотниками Нацгвардии Украины в районе села Лесное Сумской области.

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