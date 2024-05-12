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Царьград

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В Белгороде прозвучали новые взрывы

В Белгороде прозвучали новые взрывы

Несколько новых взрывов прозвучали в Белгороде во время ракетной опасности, сообщает ТАСС. Ранее губернатор Гладков сообщил о начале сигнала ракетной опасности.

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