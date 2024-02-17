На следующей неделе в Поморье пройдёт очередной «Трезвый водитель»

Профилактическая акция пройдёт на территории региона с 22 по 25 февраляМероприятие проводятся для предотвращения случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, напоминают в Госавтоинспекции Архангельской области.
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