Политблок ХМАО дал свою трактовку причин отмены выборов мэра в Нефтеюганске

Внутриполитический блок ХМАО дал свою трактовку причин отмены выборов мэра в Нефтеюганске. Неофициальный рупор окружных властей — telegram-канал «5-й этаж» — оправдывает срыв третьей попытки выборов мэра приближением единого дня голосования, «из-за которого на паузу поставлены все решения, реализация которых сопряжена с рисками дестабилизации общественно-политической обстановки».