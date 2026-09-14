Британия объявила «смерть» компромисса России и США по Украине

Пути решения конфликта России и Украины, обсуждавшиеся на саммите президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, больше не рассматриваются.
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