Китай и Россия должны укреплять торговлю, чтобы соответствовать всё более тесным двусторонним связям

(Global Times) – С приходом к власти Дональда Трампа (2016 год), международные отношения между крупнейшими державами находятся на американских горках, отмеченных эскалацией напряжённости в широком спектре областей – от торговли до геополитики.
(Global Times) – С приходом к власти Дональда Трампа (2016 год), международные отношения между крупнейшими державами находятся на американских горках, отмеченных эскалацией напряжённости в широком спектре областей – от торговли до геополитики.
Свежие комментарии