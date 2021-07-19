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Китай и Россия должны укреплять торговлю, чтобы соответствовать всё более тесным двусторонним связям

(Global Times) – С приходом к власти Дональда Трампа (2016 год),  международные отношения между крупнейшими державами находятся на американских горках, отмеченных эскалацией напряжённости в широком спектре областей – от торговли до геополитики.

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