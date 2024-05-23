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Гасперини – самый возрастной тренер, выигравший финал еврокубка с первой попытки

«Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы. В возрасте 66 лет и 117 дней возглавляющий клуб из Бергамо Джан Пьеро Гасперини стал самым возрастным тренером, выигравшим финал еврокубка с первой попытки.

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