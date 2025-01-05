Спрогнозировано увеличение утильсбора до миллиона рублей

Продажи новых авто в России за год подскочили почти на 40%. По мнению автоэксперта Вячеслава Лысакова, которое он высказал в эфире радио Sputnik, граждане стремятся успеть завершить сделку до того, как машины вырастут в цене.
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