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    Так я не про Вас писал.))) Я про большинство.)))Почему у КПРФ нет...
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Германия отметит годовщину плана «Барбаросса» отправкой истребителей к границам России

Германия отметит годовщину плана «Барбаросса» отправкой истребителей к границам России

Военно-воздушные силы Германии проведут учения у границ с Россией накануне 80 годовщины начала Великой Отечественной войны.

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