Германия отметит годовщину плана «Барбаросса» отправкой истребителей к границам России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГермания отметит годовщину плана «Барбаросса» отправкой истребителей к границам России Военно-воздушные силы Германии проведут учения у границ с Россией накануне 80 годовщины начала Великой Отечественной войны.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевФашизм пытается сам себя реанимировать. Но он не птица "Феникс"!ГусЕнаВранье и провокация. В Геомании осуждают фашизм.Владимир Самойленкоа может стоит повторить? позовите Маэстро.Комментировать
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