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Убытки МАЭКа за первое полугодие составили 1,6 млрд тенге

Убытки МАЭКа за первое полугодие составили 1,6 млрд тенге

Об этом сообщили на прошедших публичных слушаниях по отчету об исполнении тарифных смет. Так, по итогам первого полугодия доходы ТОО «МАЭК» на регулируемые виды услуг составили 3, 7 млрд тенге, расходы    - 5,3 млрд тенге, а убытки - 1, 6 млрд тенге.

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