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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на улице Титова

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на улице Титова

Администрация Ленинского района Новосибирска уведомляет жителей, особенно проживающих по улице Титова в районе остановки общественного транспорта «Чистая слобода», о введении режима повышенной готовности.

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