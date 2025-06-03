В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на улице Титова

Администрация Ленинского района Новосибирска уведомляет жителей, особенно проживающих по улице Титова в районе остановки общественного транспорта «Чистая слобода», о введении режима повышенной готовности.
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