АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые пожарные учения на резервуаре

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с подразделениями гарнизона пожарной охраны г. Перми ФПС ГПС ГУ МЧС по Пермскому краю России провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь» Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ).
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