В Петербурге после вмешательства прокуратуры предпринимателю вернут долги

Должник два года избегал возврата средств Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку в ответ на обращение индивидуального предпринимателя, которая касается соблюдения законодательства об исполнительном производстве.
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