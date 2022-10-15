В Костромской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 64-летнего жителя села Георгиевское, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 64-летнего жителя села Георгиевское, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.
Свежие комментарии