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Свет под чернотой: о чем вспоминает патриарх концептуализма

Свет под чернотой: о чем вспоминает патриарх концептуализма

Основатель московского концептуализма, соц-арта и один из самых дорогих современных художников, 91-летний Эрик Булатов записал на диктофон свои воспоминания, чтобы скоротать время в больнице, куда он попал в прошлом году.

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