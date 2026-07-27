Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Потерянные миллионы Меладзе. Чего россияне так и не простили братьям-хитрецам

Потерянные миллионы Меладзе. Чего россияне так и не простили братьям-хитрецам

Империя на двоих В середине 90-х годов на российском музыкальном рынке появился уникальный тандем. Старший брат, Константин, обладал абсолютным слухом и талантом сочинять хиты, которые напевала вся страна.

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