Потерянные миллионы Меладзе. Чего россияне так и не простили братьям-хитрецам

Империя на двоих В середине 90-х годов на российском музыкальном рынке появился уникальный тандем. Старший брат, Константин, обладал абсолютным слухом и талантом сочинять хиты, которые напевала вся страна.
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