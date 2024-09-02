В беспилотный трамвай пустили пассажиров. Водитель будет подстраховывать

В Москве запускают первый в России беспилотный трамвай с пассажирамиВ Москве начинается второй этап испытаний первого в России беспилотного трамвая, который уже готов к перевозке пассажиров — об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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