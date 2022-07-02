Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Енисеем», «Ростов» встретится с «Кубанью», «Оренбург» против «Газиантепа»

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Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Болу, Турция «Оренбург» – «Газиантеп» – 16:00 Москва «Спартак» – «Енисей» – 17:00 Ростов «Ростов» – «Кубань» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.