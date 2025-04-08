ГД рассмотрит проект, обязывающий банки открывать счета подросткам с разрешения

Государственная Дума в мае рассмотрит в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации открывать подросткам счета только при наличии письменного согласия их родителя, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
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