В Миллеровском районе состоялось торжественное открытие Дней защиты от экологической опасности

Акция проводится на Дону ежегодно и продолжится до 5 июня. Цель проводимых мероприятий – скоординировать и объединить усилия людей для обеспечения экологической безопасности, ведь вопросы экологии и защиты окружающей среды являются приоритетными и напрямую влияют на состояние здоровья населения и качество жизни.