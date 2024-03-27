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В Миллеровском районе состоялось торжественное открытие Дней защиты от экологической опасности

Акция проводится на Дону ежегодно  и продолжится до 5 июня. Цель проводимых мероприятий – скоординировать и объединить усилия людей  для обеспечения экологической безопасности, ведь вопросы экологии и  защиты окружающей среды являются приоритетными и напрямую влияют на состояние здоровья населения и качество жизни.

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