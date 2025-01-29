CNN: астролог раскрыл, какие знаки зодиака получат кучу денег в год Змеи

Специалист по фэн-шуй и астрологии из Гонконга Тьерри Чоу в интервью телеканалу CNN по поводу отмечания китайского Нового года (год Деревянной Змеи по лунному календарю наступил сегодня, 29 января) сообщил, какие именно знаки зодиака должны ожидать от Змеи богатства и счастья, а какие – сложности и непростые времена.