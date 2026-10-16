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Tesla представила электрический спорткар премиум-класса Roadster, способный подниматься в воздух. «Это результат сотрудничества лучшей в мире автомобильной компании и лучшей в мире ракетной компании», — заявил по этому поводу миллиардер Маск.