Tesla представила электрический спорткар премиум-класса Roadster, способный подниматься в воздух. «Это результат сотрудничества лучшей в мире автомобильной компании и лучшей в мире ракетной компании», — заявил по этому поводу миллиардер Маск.
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