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В Киеве новая "зрада": Прорыв под Дзержинском вскрыл проблемы ВСУ. Сырского делают козлом отпущения Сегодня 389 прочитали

В Киеве новая "зрада": Прорыв под Дзержинском вскрыл проблемы ВСУ. Сырского делают козлом отпущения Сегодня 389 прочитали

Фото: globallookpress.com/Pool /Ukrainian Presidentia Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила руководство украинской армии из-за прорыва ВС России в районе Дзержинска в ДНР.

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