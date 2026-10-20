South Korea's top military officer on Tuesday ordered troops to strengthen their operational posture in the Demilitarized Zone and respond firmly to any North Korean provocations.
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