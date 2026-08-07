В Новосибирске сотрудники регионального Главка МВД в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» организовали большое спортивное мероприятие  

7 августа в рамках проведения ежегодной общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Всероссийскому дню физкультурника, Главное управление МВД России по Новосибирской области организовало спортивное мероприятие для юных жителей города Новосибирска.
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