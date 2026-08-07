Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Новосибирске сотрудники регионального Главка МВД в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» организовали большое спортивное мероприятие  

7 августа в рамках проведения ежегодной общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Всероссийскому дню физкультурника, Главное управление МВД России по Новосибирской области организовало спортивное мероприятие для юных жителей города Новосибирска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии