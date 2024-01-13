Салат из китайской лапши вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Салат с рисовой лапшой, моцареллой и помидорами черри в итальянском стиле — легкий и вкусный! Ингредиенты Порции: –+3 Рисовая лапша 100 г Соус Песто 60 г Помидоры Черри 250 г Сыр Моцарелла 125 г ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 15 мин.