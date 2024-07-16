Невидимая смерть для американских гостей

Осмысливая происходящее в небе над Черным морем и прикидывая варианты развития событий и методов противодействия воздушным пиратам, был застигнут известием о том, что в Южной Корее полным темпом идут работы по созданию нового самолета.
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