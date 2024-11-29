Поездки в такси хотят записывать на видео

В салонах автомобилей такси предложили установить видеокамеры. Такой законопроект 29 ноября внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы Вадим Деньгин и Елена Афанасьева.