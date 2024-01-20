Минэкономики Литвы призвало граждан вкладывать деньги вместо носка в танк

Литва рассматривает возможность увеличения своего оборонного бюджета с использованием государственных облигаций, и министр экономики предлагает два варианта: либо сохранить средства в «носке», либо инвестировать их в вооруженные силы.
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