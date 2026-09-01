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Царьград

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МЧС представило прототип беспилотного пожарного комплекса на ВЭФ

МЧС представило прототип беспилотного пожарного комплекса на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке МЧС представило прототип беспилотного противопожарного комплекса, дроны с тепловизорами и морского робота-спасателя.

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