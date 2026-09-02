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В Петербурге пассажирке автобуса прямо в салоне прилетела в голову деталь от колеса

В Петербурге пассажирке автобуса прямо в салоне прилетела в голову деталь от колеса

В Санкт-Петербурге пассажирке автобуса прямо в салоне прилетала в голову деталь от колеса. Как сообщает «КП-Петербург», инцидент случился во время движения на пересечении Революции и Энергетиков.

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