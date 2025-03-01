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Песков: Зеленский визуально выглядит не очень

Песков: Зеленский визуально выглядит не очень

Президент Украины Владимир Зеленский внешне выглядит не очень. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, не чувствует ли украинский президент себя загнанным в угол.

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