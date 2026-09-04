Victor Davis Hanson: The Left Is Dragging America Back To The Dark Ages Via The Daily Signal, Editor's note: This is a lightly edited transcript of today's video from Daily Signal senior contributor Victor Davis Hanson.
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