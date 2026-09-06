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FiNE NEWS

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Глава минфина США сравнил Канаду с маленькой лающей собакой в контексте торговых разногласий

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News 6 сентября 2026 года прокомментировал текущие торговые разногласия между США и Канадой, сравнив Канаду с маленькой лающей таксой.

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