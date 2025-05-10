Генсек Компартии Вьетнама: победа СССР над фашизмом принесла миру процветание

Победа Советского Союза во Второй мировой войне сыграла ключевую роль в обеспечении мира и процветания для всего человечества, заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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