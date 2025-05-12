Дмитриев прокомментировал видео Макрона и Мерца с белым свертком

Спецпредставитель Президента России Кирилл Дмитриев 12 мая прокомментировал видеозапись, на которой президент Франции Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц пытались спрятать от журналистов подозрительные предметы.
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