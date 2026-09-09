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Царьград

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12-летний зацепер в Екатеринбурге лишился ноги, упав с поезда

12-летний зацепер в Екатеринбурге лишился ноги, упав с поезда

В Екатеринбурге несовершеннолетний получил тяжелые ранения в результате зацепинга. Инцидент произошел на железной дороге, пострадавшему 12 лет.

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