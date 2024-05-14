Вильфанд май башыннан бирле Россиядә салкын булу сәбәбен аңлатты: https://tatar-inform.tatar/news/vilfand-mai-basynnan-birle-rossiyada-salkyn-buluyna-anlatma-birde-5887485.
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Вильфанд май башыннан бирле Россиядә салкын булу сәбәбен аңлатты: https://tatar-inform.tatar/news/vilfand-mai-basynnan-birle-rossiyada-salkyn-buluyna-anlatma-birde-5887485.