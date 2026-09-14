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Регионы России

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Пекинский разработчик ИИ Z.AI привлек почти $5 млрд через IPO и конвертируемые облигации

Пекинский разработчик ИИ Z.AI привлек почти $5 млрд через IPO и конвертируемые облигации

Пекинская компания Z.AI Co Ltd, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), успешно привлекла около $2 млрд от размещения акций на Гонконгской бирже и почти $3 млрд от одновременной продажи конвертируемых облигаций.

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