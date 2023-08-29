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Реплика про лучшевоюющих

Реплика про лучшевоюющих

В последнее время все чаще раздаются голоса из-за океана, обвиняющие укровояк в том, что они, мол, не выполняют требования Пентагона, натовских военных стратегов и аналитиков, поэтому на поле боя имеют неприглядный вид.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Врёшь нагло, холуй  США  Японию  разгромил СССР, а не США.
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10 час.
КузнецовВВ
зачем вы мешаете людям раздуваться от чувства собственного величия и гордости? это их нервирует.
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2 час.
Владимир Алтайцев
А ты  забыл, чем был  занят  СССР до сентября  1945 года?Потому  и целуешь в очко пиндосов?
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2 час.

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