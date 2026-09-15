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Регионы России

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Astoria Grande запустит 14-дневный круиз по Египту и Иордании с остановками в Красном море

Astoria Grande запустит 14-дневный круиз по Египту и Иордании с остановками в Красном море

Круизный лайнер Astoria Grande впервые проведёт 14-дневное путешествие из Антальи по маршруту, включающему Египет и Иорданию, с прохождением знаменитого Суэцкого канала.

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