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Царьград

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"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

Украинки устроили в Сети флешмоб, да такой, от которого испытывают испанский стыд даже местные. К слову, уважаемый некогда в России доктор Комаровский, принявший в итоге сторону киевских бандитов, объяснил этот диагноз ещё несколько лет назад.

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Комментарии
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Eduard
А они там вообще чекнутые.Сбагрили мужей на фронт,получают деньги,пьют горилку и матерятся на весь мир!
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5 час.
Андрей Шевченко
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40 мин.
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