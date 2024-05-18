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FP: Ситуация на фронте толкает Украину и США на серьезные риски

FP: Ситуация на фронте толкает Украину и США на серьезные риски

Обстановка на линии соприкосновения толкает киевский режим и Соединенные Штаты на большие риски. Такой информацией делится издание Foreign Policy.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Похоже на то,что у нас в России наживаются на беде нашего простого народа.Достаточно заявить на весь МИР,ещё один самолёт с оружием будет послан на Украину,то это будет законная цель наших пилотов и самолёт будет сбит.Нашли полигон на испытание всякого оружия,у кого оно лучше.Достаточно уничтожить центр принятия решений и все замолчат надолго.
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